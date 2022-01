Logitech met un peu de Pop dans les claviers et les souris

Logitech dévoile POP Keys, POP Mouse et Logitech Desk Mat, les derniers produits de la série Logitech Studio Series, qui apportent caractère, joie et expression personnelle à toute routine de travail. La sortie de la nouvelle souris et du nouveau clavier mécanique redéfinit l’aspect de l’espace de travail personnel avec trois nouveaux designs.

« La série Studio de Logitech embrasse l’originalité de chaque individu qui existe », explique Art O’Gnimh, déclare Art O’Gnimh, Vice-Président des activité grand public de la catégorie créativité et productivité chez Logitech. « Avec POP Keys et POP Mouse, nous avons créé des produits innovants qui visent à être tout aussi expressifs que nos utilisateurs, avec de grandes personnalités et sans compromis sur la productivité. »

Le clavier POP est livré avec huit touches emoji interchangeables dans la boîte, dont quatre sur le clavier lui-même. Ces touches emoji peuvent être facilement personnalisées avec l’emoji favori ou un autre raccourci pratique à l’aide du logiciel Logitech Options, disponible par simple téléchargement pour PC ou Mac. La souris POP dispose également d’un bouton supérieur qui ouvre le menu emoji et peut être personnalisée pour être utilisée en un seul clic.

Disposant d’un look rétro, POP Keys possède des touches mécaniques confortables de style machine à écrire et des fonctions de nouvelle génération. Ses 12 nouveaux raccourcis FN comprennent les touches Snip Screen, Mute Mic et Media pour faciliter la journée de travail moderne. Une expérience de frappe presque addictive sur les touches mécaniques de style machine à écrire pour sentir les doigts rebondir sur les touches confortables et creuses qui cliquent, claquent et sautent.

Mignonne et compacte, la souris POP se glisse facilement dans les sac ou poches pour un travail en déplacement. Elle permet également de rester productif grâce à la Smartwheel qui passe automatiquement du mode haute précision au mode défilement rapide. Son corps lisse, conçu pour le confort, s’adapte parfaitement à toutes les paumes pour aider à travailler.

Disponible dans de nombreuses couleurs vives pour apporter de la joie au travail, la souris POP présente un design agréable qui aide à créer un espace de bureau joyeux. Lorsque Logitech Option est téléchargé, une utilisation de la souris avec Logitech Flow est conseillée, une fonction logiciel permettant de copier et coller facilement du texte, des fichiers et des images entre ordinateurs.



Ces deux produits POP permettent la créativité multi-appareils, en se connectant jusqu’à trois appareils à la fois via Bluetooth ou le récepteur sans fil Logi Bolt. Chacun d’entre eux est également accompagné d’une promesse de durabilité et d’une longue durée de vie de la batterie – une signature des produits Logitech.

Le clavier POP et la souris POP sont les dernières nouveautés de la série Studio de Logitech. Cette série comprend également la souris minimaliste Pebble, les claviers K580 et K380, ainsi que le nouveau Logitech Desk Mat. POP Keys fonctionne avec macOS, Windows, iOS, ipadOS, Chrome OS et Android, et POP Mouse fonctionne avec Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS et Linux.

POP keys, 99€ – POP Mouse, 39.99 € Disponibles à partir du 21 janvier 2022 sur Logitech.com