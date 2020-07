Logitech G lance une version sans-fil de son casque Pro X Wireless Lightspeed

Logitech G lance une version sans-fil LIGHTSPEED de son casque gaming primé PRO X, conçu par et pour les meilleurs joueurs esport du monde. La technologie sans-fil de qualité professionnelle LIGHTSPEED vient ainsi équiper le casque primé PRO X, un modèle élaboré selon les rigoureuses exigences des professionnels de l’élite mondiale de l’esport.

« J’adore mon casque PRO X, la seule chose que je souhaitais, c’est qu’il soit sans-fil, » déclare Soren “Bjergsen” Bjerg, League of Legends, TSM. « Mon souhait est désormais réalité ! » Reprenant le design du casque gaming PRO X, le casque sans-fil PRO X propose des matériaux de haute qualité, des communications avancées, un son de précision et une liberté sans-fil totale. Il est désormais équipé de la connexion sans-fil LIGHTSPEED 2,4 GHz avec une portée de près de 13 mètres et une autonomie de 20 heures.

Le casque sans-fil ultime pour les athlètes esport

« Le casque de jeu PRO X Wireless est une évolution importante à notre gamme PRO de casques gaming,” déclare Chris Pate, Portfolio Manager de la gamme Logitech G PRO. « Le casque PRO X Wireless est le casque sans-fil ultime pour les pros et les espoirs de l’esport, leur offrant la performance, les communications et le confort dont ils ont besoin, sans un seul fil. »

Logitech G PRO X Wireless Lightspeed, disponible en août 2020 pour 199,99 €