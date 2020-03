Logitech et McLaren, entre Formule 1, simracing, gaming et e-sport

Logitech G a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son partenariat avec McLaren afin d’amener la course automobile dans une nouvelle ère. En associant le riche héritage de McLaren dans le sport mécanique à l’expertise de Logitech G dans le simracing, le gaming et l’esport, les deux entreprises vont ensemble accélérer leur partenariat autour de l’esport cette année.

« Logitech G a soutenu, depuis le début, les efforts de McLaren concernant l’esport, et je suis heureux d’étendre ce partenariat à l’ensemble du groupe. Logitech G est inégalable dans leur manière de procéder et de collaborer avec leurs partenaires pour créer la meilleure expérience et concevoir des produits de qualité pour les joueurs », a dit Mark Waller, directeur des ventes et du marketing chez McLaren Racing. «Nous sommes ravis d’apporter un nouveau G Challenge aux joueurs et d’ouvrir une nouvelle passerelle vers le monde de la course. »

Logitech G et McLaren ont été les pionniers dans le développement exponentiel du simracing. Les compétitions comme le projet McLaren Shadow et le Logitech G Challenge ont joué un rôle clé dans la rapide croissance de la communauté et de l’intérêt pour ce sport. En 2018 et 2019, ces deux évènements ont attiré plus d’un million de coureurs en cumulé. À l’avenir, McLaren et Logitech conjugueront leurs efforts dans une nouvelle version de la compétition, plus palpitante : le G Challenge 2020, compétition de simracing la plus inclusive au monde.

«McLaren est un constructeur avant-gardiste dans le paysage automobile et dans le monde hyper compétitif de la Formule 1. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat et d’élargir notre engagement en partageant une vision qui élève le simracing au sein du monde du jeu et au-delà », a déclaré Vincent Borel, directeur Général de la simulation de jeu chez Logitech. «Avec McLaren, nous créerons une expérience de course passionnante qui enflammera la passion et l’esprit de course en chacun de nous.»

Le compte à rebours de la compétition de course en ligne G Challenge commence aujourd’hui. Restez au courant de cet événement clé en vous rendant sur www.logitechgchallenge.com ou en cliquant ici pour recevoir des informations à jour sur le G Challenge et les plans pour la compétition 2020.