Loewe fête son 99e anniversaire avec une télé de 77 pouces plaquée or

La plupart des fabricants marquent les grands anniversaires avec des produits numérotés pour correspondre au nombre annuel. Pas Loewe. Jamais connu pour faire les choses normalement, le constructeur allemand marque 99 ans d’excellence A/V en sortant une version en édition limitée de son Bild s.77.

Et tandis qu’un modèle de 99 pouces aurait mieux correspondu à l’anniversaire, l’OLED de 77 pouces de Loewe est une télé à 12 000 €. Cette édition Bild s.77 est fabriquée à la main au siège de l’entreprise, à Kronach. La grande différence entre le s.77 et son cousin commémoratif ? Les éléments plaqués or ornant la boîte.

Au dos de l’édition Bild s.77, les amateurs de home cinéma bien nantis trouveront le panneau signature de Loewe plaqué du métal précieux. En plus d’un message expliquant « l’amour, le soin et l’attention aux détails » avec lesquels il a été construit, chacun des 99 ensembles recevra également un numéro de série unique gravé dans l’insigne en or.

Besoin de plus de métal ? Cette télé haut de gamme est également livrée avec un drapeau signature Loewe plaqué or, ainsi qu’un anneau en laiton plaqué or à l’avant et au centre. Outre les éléments brillants, l’édition Bild s.77 est par ailleurs identique au Bild s.77 déjà disponible dans le catalogue de Loewe. Et c’est un peu un blockbuster : un écran OLED premium avec une résolution 4K, il prend en charge HDR10, HLG et Dolby Vision, avec un SSD intégré de 2 To pour sauvegarder vos émissions préférées.

Lorsque vous êtes prêt à regarder, le mécanisme cinématique du Bild se lève pour révéler une barre de son intégrée de 120 W en dessous. Lancez l’application Mimi Hearing Test et Mimi Defined Smarts analysera et ajustera les niveaux audio en temps réel en fonction de votre salon (et des niveaux d’audition). En supposant que vous arrêtiez de polir votre télé à 12000 € assez longtemps pour l’utiliser réellement, bien sûr.