L’Oculus Quest 2, une résolution plus élevée et un design plus léger

L’Oculus Quest tout-en-un a été un grand succès chez Stuff, alors la nouvelle d’un casque de suivi nous tinte aux oreilles. Le Quest 2 blanc cassé ressemble plus à l’Oculus Go qu’à son prédécesseur, mais ne vous y trompez pas : il s’agit d’un casque VR amélioré. Avec une résolution de 1832 x 1920 par œil, il est plus net que le premier Oculus Quest et le Rift S, et prendra bientôt en charge des taux de rafraîchissement de 90 Hz pour un jeu plus fluide. Il y a aussi un meilleur processeur à l’intérieur, ainsi que 6 Go de RAM pour les 4 Go d’origine, mais le casque est en fait à la fois plus petit et plus de 10% plus léger qu’auparavant. Les contrôleurs Touch ont été légèrement modifiés ; ils ont maintenant un repose-pouce et une consommation de batterie plus efficace, tandis que Oculus affirme que le son intégré a également été amélioré. Sinon, les caractéristiques sont assez proches. Vous bénéficiez toujours d’un suivi interne 6DOF, permettant des jeux VR à l’échelle de la pièce qui vous permettent de vous promener physiquement dans l’environnement virtuel sans aucun fil, et la durée de vie de la batterie reste de 2 à 3 heures. Oculus propose également divers accessoires complémentaires, tels qu’un kit conçu pour mieux s’adapter aux visages larges ou minces, et un serre-tête qui comprend une batterie supplémentaire intégrée. Les précommandes commencent aujourd’hui pour une date de sortie le 13 octobre.