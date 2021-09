L’iPhone 13 s’appuie sur l’excellent iPhone 12 avec un processeur encore meilleur et un système de caméra amélioré

L’iPhone 12 non-Pro de l’année dernière était si bon que nous l’avons en fait recommandé par rapport à son grand frère plus premium. Il est trop tôt pour dire si l’iPhone de cette année est celui qu’il faut encore une fois choisir, mais l’iPhone 13 ressemble certainement à un autre gagnant.

Sous le capot, vous trouverez la nouvelle puce A15 Bionic, qui est encore plus terriblement puissante que la précédente. Apple affirme qu’il est jusqu’à 50% plus rapide que la concurrence et propose des graphismes 30% plus rapides. Il survolera absolument tout ce que vous lui lancerez, en gros. L’écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces ne prend pas en charge 120 Hz comme celui du 13 Pro, mais il est 28 % plus lumineux que le 12 et a une luminosité maximale plus élevée pour démarrer.

Apple s’en tient à la conception agréable du sandwich en verre et en métal, mais a réduit la taille de l’encoche autrefois controversée. En ce qui concerne les appareils photo, vous n’en obtenez toujours que les deux, mais l’objectif large 12 MP principal est 47% plus grand que les 12, tandis que l’ultrawide 12MP est équipé d’un capteur plus rapide qui peut révéler plus de détails dans les zones sombres de vos prises de vue. La stabilisation d’image optique par déplacement de capteur du 12 Pro Max de l’année dernière fait également son chemin vers le 13. L’appareil photo prend également en charge ce qu’Apple appelle le mode cinématique, qui filme en Dolby Vision HDR et vous permet de déplacer la mise au point entre différents sujets lors de l’enregistrement vidéo. Ajoutez une durée de vie de la batterie améliorée, et l’iPhone 13 et 13 Mini (avec un système de caméra identique dans un boîtier plus petit) sont tout à fait une paire. Les précommandes commencent vendredi.