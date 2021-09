L’iPhone 13 Pro et l’iPhone Pro Max d’Apple embarquent de nouveaux appareils photo sophistiqués, ProMotion et des batteries plus grosses

L’iPhone 12 de l’année dernière a largement résisté au Pro, bien qu’il ait moins de caméras. Cette année, Apple met de la distance entre ses iPhones : bien que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max arborent la même puce A15 Bionic que l’iPhone 13 vanilla, ils ont l’avantage d’un 5 -Core GPU pour améliorer les performances dans les jeux, les applications vidéo et les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo. En parlant d’appareils photo, ceux que vous obtenez ici sont les plus avancés de tous les iPhone. La caméra large a un capteur plus grand, pour moins de bruit, plus de détails et de meilleures prises de vue en basse lumière ; l’ultra-large bénéficie d’un nouveau système de mise au point automatique qui déverrouille la macrophotographie; et le téléobjectif est augmenté jusqu’au zoom optique 3×. Et tout en admirant vos photos, vous serez ravi de l’écran Super Retina HDR avec ProMotion, ce qui signifie 120 Hz, mais seulement lorsque vous en avez besoin, car il s’adaptera à tout ce que vous faites. Heureusement, malgré tous ces avantages, les nouveaux iPhones durent également plus longtemps – la magie d’Apple a augmenté la durée de vie de la batterie du Pro et du Pro Max, respectivement, de 1 h 30 et 2 h 30 heures. Maintenant, vous n’avez plus d’excuse pour ne pas être une grande star de la photographie d’ici octobre.