L’’iPad Pro d’Apple double sa productivité avec la puce M2

La tablette professionnelle d’Apple intègre les dernières puces dans un design familier.

Apple a présenté deux nouveaux modèles d’iPad Pro dans une mise à jour pour 2022. Après de nombreuses spéculations de la rumeur, les appareils ont fait leurs débuts avec un design familier. Cette mise à jour à plus petite échelle intègre la toute dernière puissance de traitement Apple avec le chipset M2. Toujours commercialisés comme un outil pour les professionnels, les nouveaux appareils doublent leur productivité.

Le plus grand changement sur cette tablette est sans doute l’ajout du chipset M2. Tiré du MacBook Air et du MacBook Pro 2022, ce CPU est 15 % plus rapide que le M1, avec le GPU 35 % plus rapide. Ces augmentations sont plus visibles pour ceux qui ont des charges de travail plus lourdes – exactement l’utilisateur cible des tablettes Pro. À l’intérieur de la nouvelle génération d’iPad Pro se trouve la dernière technologie de connectivité. Ces nouveaux appareils prennent en charge le Wi-Fi 6E pour des performances encore plus rapides lorsqu’ils sont connectés à des réseaux. Et, reportant de la dernière génération, la spécification cellulaire prend en charge la 5G pour les mêmes connexions rapides en déplacement.

Les amoureux de l’Apple Pencil peuvent se réjouir, car il existe une nouvelle façon de l’utiliser sur les derniers iPad Pro. Votre Apple Pencil est désormais détecté à 12 mm de l’écran, vous permettant de profiter d’une nouvelle expérience de survol. Avec cela, vous pouvez voir où les marques seront faites avant de mettre le crayon à… eh bien, afficher. L’idée derrière cela est de rendre l’expérience plus intuitive et de fournir des niveaux de précision plus élevés.

Bien sûr, vous trouverez toujours certaines des fonctionnalités de l’iPad Pro que vous connaissez et aimez. Il existe un système audio à quatre haut-parleurs pour un son stellaire, y compris Spatial Audio. À l’arrière se trouve le système à double caméra avec scanner LiDAR et flash. Les iPad Pro prennent également en charge Face ID pour le déverrouillage et Apple Pay, ainsi que Thunderbolt pour la connectivité filaire. Et toutes les dernières fonctionnalités d’iPadOS 16 (comme le controversé Stage Manager) seront disponibles à partir du 24 octobre.

Les nouveaux iPad Pro peuvent être commandés auprès d’Apple aujourd’hui (18 octobre) et seront expédiés le 26 octobre. Le prix monte un peu par rapport à la génération précédente. Vous pouvez acheter le modèle 11 pouces à partir de à partir de 1 069 € , avec un supplément de 200 € pour la variante cellulaire. Et l’iPad Pro 12,9 pouces commence à partir de 1 469 € avec la même augmentation cellulaire de 200 €. Vous pouvez choisir parmi des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.