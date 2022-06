L’iPad obtient enfin une prise en charge plus flexible du multitâche et de l’affichage externe

Stage Manager est dans iPad OS 16, ainsi que macOS Ventura – mais cela fonctionnera-t-il bien sur des écrans plus petits ?

La mise à jour iPadOS 16 à venir plus tard en 2022 est intrigante car elle contient quelques ajouts que les utilisateurs Pro ont demandés – et qui devraient signifier que des iPads plus puissants peuvent être utilisés comme remplacement complet d’un ordinateur portable.

Stage Manager est un moyen plus flexible d’effectuer plusieurs tâches à la fois sans avoir de fenêtres côte à côte (ce que vous pouvez faire depuis un certain temps). Désormais, les fenêtres peuvent se chevaucher et être de tailles différentes. Il reste à voir comment cela fonctionnera sur des écrans plus petits (comme l’iPad Mini). Mais cela a été très demandé, alors bravo à Apple pour l’avoir introduit.

Sur Mac, Stage Manager est également intégré au nouveau macOS Ventura, mais il ressemble à une version glorifiée du sélecteur Windows Task View. Et bien sûr, vous pouvez depuis longtemps basculer entre les fenêtres Mac en utilisant également Commande + Tab. Sur le Mac, comme sur l’iPad, les autres applications ouvertes récentes sont affichées à gauche par ordre de récence.



En ce qui concerne la prise en charge de l’affichage externe, l’iPad Air et l’iPad Pro alimentés par M1 vous permettent désormais de travailler en résolution jusqu’à 6K sur un écran externe avec jusqu’à quatre applications sur l’écran de l’iPad et quatre applications sur l’écran externe (pourquoi seulement quatre ? ).