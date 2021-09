L’iPad mini remanié d’Apple est un mini iPad Air

Apple en 2021 fait de l’iPad mini un iPad Air mini-me. Le nouvel iPad mini (disponible le 24 septembre) bénéficie d’une augmentation de prix, mais vous obtenez alors beaucoup pour quelques dizaines d’euros supplémentaires. Il embarque une puce A15 ultra rapide qui efface la concurrence. Le nouveau boîtier minimise les bordures et supprime le bouton Accueil. Touch ID se dirige vers le bouton d’alimentation et l’écran agrandi de 8,3 pouces Liquid Retina rend tout fantastique avec une luminosité de 500 nits, True Tone et une large couleur. Vous disposez également d’un connecteur USB-C pour brancher la petite tablette dans un kit haut de gamme, d’un son stéréo en mode paysage et de caméras améliorées qui améliorent vos clichés et prennent en charge Center Stage lors d’appels vidéo. Ajoutez la prise en charge de la 5G et de l’Apple Pencil de 2e génération et vous obtenez un iPad de qualité professionnelle dans un emballage miniature.