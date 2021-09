L’iPad d’entrée de gamme d’Apple reçoit un nouveau processeur et une caméra selfie améliorée

Bien que tout le battage médiatique se soit concentré sur les iPhones et la Watch, Cook and co. a décidé de proposer avec un iPad d’entrée de gamme mis à jour. A première vue, il est difficile de dire grand-chose sur le nouvel iPad au-delà de « oui, c’est bien un iPad », mais la dalle 2021 a quelques caractéristiques notables. Le processeur A13 Bionic serait 20 % plus rapide que l’A12 qu’il remplace, tandis que la caméra frontale ultra-large de 12 MP prend en charge Center Stage, qui utilise l’apprentissage automatique pour vous garder centré dans le cadre lorsque vous passez des appels vidéo FaceTime.

En termes de design, l’iPad 2021 ne change pas les choses. Il arbore un écran Retina de 10,2 pouces, maintenant avec TrueTone, et reste avec les gros cadres et le bouton d’accueil. Mais même s’il a l’air identique, l’iPad peut faire beaucoup de choses que ses grands frères plus flashy peuvent faire. Il fonctionne sous iPadOS 15, et si vous y associez un clavier, il peut faire une assez bonne impression en tant qu’ordinateur portable. L’Apple Pencil de première génération est également pris en charge. Avec 2X plus de stockage à 64 Go, la dernière itération de l’iPad le plus populaire devrait séduire plus encore les masses…