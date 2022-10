L’iPad de 10e génération d’Apple apporte une refonte majeure à la tablette d’entrée de gamme

Apple a lancé son iPad de 10e génération. Ce nouvel appareil laisse derrière lui les bases et apporte avec lui une refonte majeure. On retrouve ici une conception mise à jour, la prise en charge de nouveaux accessoires et un tas de nouvelles fonctionnalités issues des offres plus premium. Il est sur le point d’être le meilleur rapport qualité-prix d’Apple en termes de tablette, malgré une forte hausse des prix.

Commençons par le design, qui est sans doute le plus grand changement, nous voyons enfin Apple abandonner le bouton d’accueil de cet iPad. Il y a un écran Liquid Retina de 10,9 pouces qui se rapproche plus que jamais du bord de l’appareil. Il semble proche de la conception de l’iPad Air pour les derniers modèles. L’écran offre une résolution de 2360 × 1640, près de 4 millions de pixels, 500 nits de luminosité et la technologie True Tone d’Apple. Les changements de conception ne s’arrêtent pas là. Touch ID a été déplacé vers le bouton d’alimentation sur le dessus de l’iPad, tout comme sur les autres modèles d’iPad. Et la nouveauté de cet appareil de 10e génération est toute une gamme de couleurs. Vous pourrez acheter la dernière tablette en bleu, rose, jaune ou argent.

À l’intérieur de l’iPad de dernière génération se trouve le chipset A14 Bionic de la série iPhone 12 Pro. Il offre une augmentation de 20 % du processeur et de 10 % du processeur graphique à partir de l’appareil de 9e génération, ce qui facilite toutes sortes de tâches. Cet iPad est destiné à un usage quotidien et la tablette rira face à toutes les tâches que vous lui lancerez.

La nouveauté de cette tablette, et de tout iPad de la gamme Apple d’ailleurs, est un capteur selfie orienté paysage. Il s’agit d’une caméra ultra-large de 12 MP avec un champ de vision de 122 degrés pour prendre en charge Center Stage. Il positionne parfaitement la caméra pour les appels vidéo. À l’arrière, vous trouverez une unité 12MP sur iPad avec prise en charge de la vidéo 4K et du ralenti 240 im/s. Les caméras sont accompagnées de deux microphones avec suppression du bruit pour un son plus clair. Les haut-parleurs sont également passés au paysage, pour une expérience d’écoute encore plus large.

Le nouvel iPad prend en charge le Wi-Fi 6, la 5G sur les modèles cellulaires et l’USB-C pour une connexion rapide. Malheureusement, il ne prend toujours en charge que l’Apple Pencil de 1ère génération (pour lequel vous aurez besoin d’un adaptateur afin de le charger). Mais, il y a un nouvel étui Magic Keyboard Folio pour offrir l’expérience du clavier et du trackpad pour la première fois sur cet appareil. Bien sûr, tous les derniers goodies d’iPadOS 16 (comme le controversé Stage Manager) se dirigent vers cet appareil lors de son déploiement le 24 octobre.

Ce dernier iPad est disponible à la commande auprès d’Apple aujourd’hui (18 octobre) et sera expédié le 26 octobre. Mauvaise nouvelle – les prix font un bond assez important par rapport à la génération précédente. Vous pouvez obtenir la version Wi-Fi à partir de 589 € , avec un supplément pour la variante cellulaire, à 789 €. Il n’y a toujours que deux options de stockage : 64 Go ou 256 Go.

Le nouveau Smart Folio conçu pour le nouvel iPad est disponible au prix de revente Apple de 99 € en blanc, bleu ciel, pastèque et limonade.