L’iPad Air d’Apple reçoit une mise à jour de 5e génération avec la puce M1

Parmi les autres appareils annoncés lors de Peek Performance, Apple a également dévoilé une mise à jour de l’iPad Air. Cette mise à jour de 5e génération est une mise à niveau bienvenue pour l’un des iPad les plus populaires d’Apple.

Tout d’abord, nous avons de nouvelles options de couleurs impressionnantes pour l’iPad Air. Apple s’en tient aux couleurs vives d’avant, avec encore plus d’options parmi lesquelles choisir. La plus grande annonce est que la puce M1 arrive sur ce nouvel iPad Air. Cela rend la nouvelle génération Air aussi puissante que l’iPad Pro et certains appareils Mac, ce qui est très impressionnant. En fait, Apple y voit la tablette la plus rapide disponible sur le marché pour ce prix.



Aux côtés de la puce M1, vous trouverez la 5G sur le nouvel iPad Air. Apple a également repris la fonctionnalité populaire Center Stage pour de meilleurs visuels FaceTime. Fait intéressant, une nouvelle fonctionnalité permettra aux développeurs de publier des applications à partir de cet iPad.

De plus, le nouvel iPad Air est livré avec le même stockage de base. L’appareil est passé de 64 Go minimum à 128 Go minimum, ce qui donne aux utilisateurs beaucoup plus de stockage pour leur argent.

Il sera disponible au prix de 699 €, 869 € pour la version « Cellular”. Les couleurs incluent le gris, le Starlight, le violet et un nouveau bleu. Les précommandes commencent vendredi, avec une expédition à partir du 18 mars.