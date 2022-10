LIP réédite sa mythique montre SAV

LIP redonne naissance à son modèle iconique des années 1960 : la montre SAV.

Cette montre de courtoisie était à l’époque prêtée à ceux qui faisaient réviser ou réparer leurs montres LIP. Elle affichait fièrement sa vocation sur son cadran avec la mention « APRES-VENTE – VOTRE HORLOGER VOUS PRETE L’HEURE ».

La maison bisontine réédite aujourd’hui ce modèle atypique avec un mouvement à pile et dans son diamètre d’origine de 35mm. Vous trouverez le communiqué de presse et le visuel en pièces jointes. La montre SAV est disponible en avant-première chez Octobre Edition, puis, à partir du 26 décembre sur le site LIP et chez les revendeurs agréés, au prix de 189 €.

En 1964, afin de promouvoir son tout nouveau mouvement électromécanique à pile, Fred LIP eut l’idée de créer la montre « Service Après-Vente ». Ainsi, lorsqu’un client venait faire réviser ou réparer sa montre LIP, son revendeur agréé lui proposait un service des plus précieux : une montre de courtoisie. Celle-ci, prêtée le temps de la révision pour éviter une attente pénible, affichait sa vocation sur son cadran. Elle était également équipée du nouveau mouvement électromécanique développé par la maison.

Les clients avaient donc le plaisir d’expérimenter la précision et la simplicité d’utilisation de ce mouvement révolutionnaire fonctionnant avec une pile. Le succès fût tel que de nombreux clients s’attachèrent à cette montre atypique le temps du prêt et que beaucoup d’entre elles ne furent jamais restituées… Mettant fin à l’opération et rendant ce modèle très prisé des collectionneurs. LIP redonne aujourd’hui naissance à ce modèle iconique dans la même configuration que l’original de 1964 : boîtier historique de 35 mm, mouvement à pile et cadran marqué du slogan SAV .