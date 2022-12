LIP présente une édition limitée Nautic-Océan avec l’Expédition 7e Continent

LIP présente sa nouvelle édition limitée Nautic-Océan en partenariat avec l’Expédition 7e Continent.

La marque française des grands explorateurs comme Maurice Herzog ou Eric Tabarly, s’associe avec Patrick Deixonne et Expédition 7e Continent pour alerter sur l’urgence de la gestion des déchets plastiques dans les océans.

Pour soutenir l’association 7e Continent, la maison horlogère présente la nouvelle Nautic-Océan, équipée d’un bracelet en Seaqual composé de fibres recyclées à partir de plastiques récupérés dans la mer Méditerranée. La Nautic, montre sportive par excellence de la gamme LIP, portée notamment par Eric Tabarly et les équipes du commandant Cousteau, présentait toutes les qualités requises pour répondre aux exigences de cet homme de la mer : résistance, lisibilité, étanchéité, précision, durabilité.

La Nautic-Océan est fabriquée en acier 316L, étanche jusqu’à 20 bars grâce à un fond de boîte et une couronne vissés, elle offre l’indication du temps de plongée grâce à la lunette tournante intérieure réglable via la deuxième couronne présente à 2 heures. Ce garde-temps construit pour résister aux pires contraintes, est doté d’un calibre automatique 3 aiguilles-date et affiche de larges index et des aiguilles luminescentes blanches qui tranchent avec le fond du cadran.



Proposée en édition limitée à 599 exemplaires, la LIP Nautic-Océan et son bracelet écoresponsable s’habillent d’un cadran soleillé bleu océan aux couleurs de l’association 7e Continent.

LIP Nautic-Océan 671524, édition limitée à 599 exemplaires, 549 €