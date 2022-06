L’Instax Mini Link 2 de Fuji propose un outil de dessin “aérien”

Le nouvel Instax Mini Link 2 de Fuji va encore plus loin sur le côté créatif.Une fois que vous associez l’imprimante de poche à votre téléphone et que vous téléchargez l’application mise à jour de Fuji, elle vous permettra de “dessiner” des effets dans l’air avec sa LED intégrée, pour donner à chaque photo une personnalisation supplémentaire avant de lancer l’impression. Maintenez le bouton enfoncé et l’imprimante vibre pendant que vous “peignez”, votre téléphone émettant des sons correspondant aux effets à l’écran. Il y a des néons, de la peinture en aérosol, des effets scintillants, des bulles et des fleurs de cerisier avec lesquelles jouer.

En vente à compter du 22 juin 2022, l’instax mini Link 2 offre tout un choix de nouvelles fonctions novatrices conçues pour donner libre cours à sa créativité, avec notamment des cadres personnalisables et des filtres d’image permettant de jouer sur l’atmosphère de ses photos.

instaxAiR est une nouvelle particularité étonnante de l’instax mini Link 2 qui met l’interactivité et la personnalisation à un niveau jamais vu. Elle transforme l’imprimante en un outil de dessin « aérien » dont les effets sont directement appliqués sur l’impression photo.

La fonction instaxAiR permet aux utilisateurs d’ajouter, à l’aide de l’application instax mini Link gratuitement téléchargeable, des effets à leurs impressions photo dont des bulles, des pétales, des néons, des tags couleur ou un aspect brillant. Il suffit juste de tenir l’instax mini Link 2 et, tout en appuyant sur le bouton du dessus et en visant avec le bouton LED latéral, de dessiner dans l’air. Le résultat de ce dessin dans l’espace apparaît alors sur l’écran de votre smartphone avant impression.

Compacte, légère et au design singulier, l’instax mini Link 2 sort une impression en environ 15 secondes, permet l’impression en continu et peut imprimer environ 100 photos instax mini par charge de batterie, par Bluetooth.

L’application dédiée à l’instax mini Link 2 dispose aussi de tout un choix de cadres design qui peuvent être superposés sur l’image sélectionnée afin d’obtenir une impression photo unique en son genre. Les utilisateurs peuvent choisir entre deux modes d’impression – le mode instax-Rich pour des couleurs plus marquées, plus profondes et un mode instax-Natural pour garder un aspect plus naturel. Les images du smartphone peuvent être améliorées avec des filtres artistiques ou en ajustant la luminosité, le contraste et la saturation de l’image.

Il est également possible de combiner jusqu’à huit images en un collage photo instax en passant par l’application.

En plus de la compatibilité avec les smartphones, l’instax mini Link 2 peut être également utilisée avec l’appareil photo numérique hybride FUJIFILM X-S10 permettant aux photographes d’envoyer leurs images directement de l’appareil photo à l’imprimante. L’instax mini Link 2 est proposée en versions Rose pâle, Blanc argile et Bleu espace à 129,99 €.

Parallèlement au lancement de l’instax mini Link 2 est également annoncé un nouveau film thématique instax mini, le modèle Spray Art dont le dessin coloré d’un arc-en-ciel taggué permet de réfléchir la lumière. Complément parfait de la fonction instaxAiR, ce film est aussi fun en tant que tel, car il donne encore plus d’éclat aux couleurs de vos images préférées.

Il sera disponible pour 9,99 €.