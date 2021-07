Linksys compatible HomeKit et disponible sur Apple Store

Le Velop AX4200 Wi-FI 6 de Linksys, également connu sous le nom d’Atlas Pro 6 Tri-Band, assure maintenant la prise en charge de HomeKit. Grâce à l’application HomeKit d’Apple sur iPhone, iPad et Mac, les utilisateurs du routeur AX4200 peuvent sécuriser l’accès à leurs accessoires HomeKit et configurer la manière de communiquer de ces accessoires, entre eux à l’intérieur de la maison ou avec Internet. Les routeurs Mesh Linksys Velop triple bande vous assurent également une protection sécurisée et peuvent empêcher vos accessoires de communiquer avec d’autres appareils Wi-Fi connectés au réseau domestique ou avec des services non fiables via Internet.

Cet AX4200 combine :

• Un système, disponible en options 1-pack, 2-pack ou 3-pack pour une couverture évolutive

• Les avantages du WiFi 6, ce qui signifie des vitesses plus élevées et 4x plus de capacité pour plus d’appareils connectés simultanément

• La technologie Intelligent Mesh™ est conçue pour fournir des vitesses WiFi gigabit pour couvrir tous les coins de votre maison.

• Un système couvrant 2 700 pieds carrés par nœud, conçu pour gérer les demandes de plus de 40 appareils par nœud partageant tous la même bande passante.

• Une installation et contrôle faciles grâce à l’application gratuite Linksys.

• Des contrôles parentaux pour protéger les enfants en ligne

• Un Processeur quadricœur 1,4 GHz pour des appels vidéo, du streaming et des jeux fluides.

Linksys Velop AX4200 Wi-FI 6, à partir de 249,99 €