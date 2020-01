Lifimax Cybersecurity, la communication sans fil inpiratable

Oledcomm, leader mondiale du LiFi présente la suite LiFiMAX Cybersecurity Solutions au Forum International de la Cybersécurité. Les entreprises disposent désormais d’une solution complète d’infrastructure réseau IT sans fil, utilisant la lumière invisible, impiratable, sans ondes électromagnétiques et ultra rapide, jusqu’à 1 Gb/s. La LiFiMAX Cybersecurity Solutions comprend le produit LiFiMAX lancé au CES 2019, le LiFiMAX1G et LiFiMAXController.

Le point d’accès LiFiMAX permet à 16 utilisateurs équipés de dongles de se connecter simultanément à internet et de bénéficier d’une connexion impiratable et ultra-rapide. Aussi discret qu’un détecteur de fumée, LiFiMAX se fixe simplement sur le plafond d’une salle de réunion ou d’un espace de co-working, se branche sur une prise Ethernet en POE (Power Over Ethernet) et offre un angle de connexion de 90 degrés soit une surface de couverture de 12 m2 à une hauteur de 2 m.

Une fonctionnalité de cryptage temps réel AES 128 bits est à présent disponible.

LiFiMAX® offre un débit très confortable : 100 Mbps en flux descendant et 100 Mbps en flux montant. LiFiMAX a été testé et validé par Orange. En outre avec son kit LiFiMAX 1G, dévoilé au CES 2020, comprenant un point d’accès et des dongles USB, Oldecomm est désormais capable d’atteindre 1 Gb/s en upload et jusqu’à 600 Mb/s en download.

La suite LiFiMAX® comprend désormais le LiFiMAXController, un boitier réseau équipé de son software qui permettra aux administrateurs réseaux IT de disposer entre autres d’un serveur DHCP, de la fonctionnalité Handover/Roaming, ainsi que de remontées d’alertes permettant la gestion complète et en parfaite sécurité de leurs réseaux IT. LiFiMAXController sera disponible commercialement en Mars 2020.