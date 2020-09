LG Wing, un smartphone à double écran avec écran POLED pivotant 6,8 pouces

LG nous tourne la tête avec son nouveau smartphone Wing. Ce combiné incroyablement étrange dispose d’un écran POLED pivotant de 6,8 pouces pouvant être tourné horizontalement pour ajouter plus d’espace d’écran en un clin d’œil. LG affirme que cela «redéfinira le multi-affichage et le multitâche» en donnant aux propriétaires plus de moyens de regarder leurs médias préférés et en changeant la façon dont ils interagissent avec les applications et les jeux.

Caché sous cet écran supérieur tourbillonnant se trouve un deuxième écran GOLED de 3,9 pouces qui inaugure une panoplie d’options de contrôle intuitives, y compris la nouvelle caméra de mouvement à cardan et les modes d’enregistrement double. Jetez un coup d’œil au reste de la fiche technique et vous trouverez une triple caméra 64 MP, une caméra selfie pop-up 32 MP, 8 Go de RAM, un processeur Snapdragon 765G et une batterie de 4000 mAh. Oh, et si vous vous demandez si faire tourner votre écran comme une roue de la Fortune miniature affectera l’intégrité du combiné, vous serez heureux d’apprendre que LG a soumis l’aile à 200.000 tests de durabilité pour vous assurer qu’il va survivre sur le long terme.