LG V60 ThinQ 5G, enregistrement vidéo 8K et double écran OLED

LG étend sa série V de smartphones à double écran avec le V60 ThinQ 5G. Comme ses frères et sœurs, le V60 est livré avec un deuxième écran OLED de 6,8 pouces amélioré. Il a également l’honneur d’être le premier appareil LG à prendre en charge l’enregistrement vidéo 8K, et surpasse ses prédécesseurs avec une batterie plus grande de 5000 mAh (utile lorsque vous alimentez deux écrans) et une configuration à double caméra 64 MP plus robuste qui comprend un objectif grand angle 13 MP. A cela s’ajoutent un processeur Snapdragon 865 percutant et un modem Snapdragon X55 5G. Ça a l’air sympathique…