LG tease un curieux smartphone rotatif, le Wing

LG fait bruiter Internet avec un nouveau smartphone rotatif appelé « Wing ». La société a tease le combiné à double écran dans une courte bande-annonce « Découvrez l’inexploré » qui décrit un appareil qui peut pivoter en croix, offrant aux utilisateurs plus d’espace d’écran en un clin d’œil. C’est une interprétation curieuse du format à double écran, la plupart des autres fabricants optant pour un combiné pliable qui peut se déployer dans une configuration plus grande semblable à une tablette. Il sera intéressant de voir comment cela marche en termes de fonctionnalités lorsqu’il sera dévoilé le 14 septembre prochain. Mais il est facile d’imaginer comment l’écran vertical pourrait être utilisé pour contrôler les médias et les jeux qui sont présentés dans toute leur splendeur sur l’écran plus large.