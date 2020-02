LG présente en avant-première mondiale le cockpit P-Oled embarqué

Le système d’affichage intégré futuriste de LG offre un angle de vision large,une flexibilité de conception sans équivalent et une interface homme-machine améliorée.

Le tout nouveau Cadillac Escalade 2021 a été dévoilé en début de semaine avec la technologie P-OLED de LG Electronics, marquant ainsi la première utilisation d’un écran OLED incurvé dans un véhicule de production.

L’écran P-OLED est la pièce maîtresse de la toute nouvelle version du SUV emblématique de Cadillac, premier véhicule équipé de la solution de cockpit numérique (DCS, Digital Cockpit Solution) P-OLED de LG. L’écran 38 pouces est composé de trois panneaux d’affichage P-OLED séparés, le plus grand présentant une diagonale de 16,9 pouces. Les trois écrans incurvés forment le tableau de bord (IPC, Instrument Panel Cluster) pour afficher les informations de base du véhicule et une console centrale intégrée (ICS, Integrated Central Stack) utilisée pour l’affichage d’info divertissement (contenus audio, vidéo et de navigation).

Le système avancé de l’Escalade comprend des fonctionnalités telles que la navigation en réalité augmentée et la vision nocturne – toutes fonctionnant à l’aide d’un logiciel développé par LG. Ce logiciel avancé est conforme à la norme ASIL (Automotive Safety Integrity Level) et répond également aux exigences de la norme ISO relative à la sécurité fonctionnelle des véhicules routiers.

Selon le cabinet IHS Markit, le marché mondial des écrans automobiles devrait passer de 7,8 milliards de dollars US l’année dernière à 10,5 milliards de dollars US en 2023. L’angle de vision large, la courbe et le graphisme audacieux de l’écran P-OLED embarqué le rendent beaucoup plus intuitif pour les conducteurs. La haute flexibilité et la finesse inégalée de la technologie OLED intéresseront également les constructeurs d’automobiles haut de gamme toujours en quête d’innovations à proposer à leur clientèle avide de nouveauté.

« Lancer cette technologie avec une marque de premier plan telle que Cadillac n’est pas seulement un grand honneur, c’est aussi la confirmation que nos solutions automobiles sont parmi les meilleures du marché », a déclaré Kim Jin-yong, président de la division LG Vehicle Component Solutions de LG. « LG mettra à profit les années d’expérience et les connaissances qui ont fait de lui le numéro un mondial des téléviseurs OLED pour améliorer l’expérience à bord des automobiles. »