LG a dévoilé aux CES 2023 toutes sortes de nouveaux appareils électroménagers brillants conçus pour égayer votre vie et se rendre utiles.

Le premier d’entre eux est le nouveau réfrigérateur Signature 4-Door French-Door. Mis à part sa taille géante, son astuce phare est une fonction Dual InstaView, qui voit chaque porte devenir transparente lorsqu’elle est tapée afin que vous puissiez gagner de précieuses secondes en visualisant son contenu sans vous fatiguer à tirer sur les poignées – vous savez, comme une sorte de technologie de base. Une technologie similaire peut également être trouvée dans le four à micro-ondes Over-the-Range au nom étrange, vous permettant d’apprécier toute la gloire tournante de votre tarte réchauffée sans avoir à trop forcer vos mirettes.

A cela s’ajoute une double cuisinière coulissante, dont les caractéristiques exceptionnelles consistent en des caméras intégrées et des réglages automatiques de l’heure et de la température pour les moments où vous vous sentez particulièrement paresseux. Oh, et si cela ne suffisait pas pour votre future cuisine de type vaisseau spatial, il y a aussi une belle (et massive) paire de laveuse / sécheuse, chacune dotée d’un écran tactile LCD de 7 pouces pour un plaisir de contrôle ultime.

Ce sont à peu près les seuls détails que LG ait publiés pour le moment (pas de prix ni de date de sortie), mais nous serons au CES pour regarder tout cela. Avec des téléviseurs OLED, des unités de climatisation, des purificateurs d’air, une cave à vin et plus encore tous présents et comptabilisés sur le stand de LG, il y aura de quoi voir…