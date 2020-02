LG lance trois nouveaux smartphones série K avec des capteurs photo améliorés

Il est loin le temps où « milieu de gamme » signifiait médiocre, et les nouveaux téléphones de la série K de LG sont les derniers à vouloir vous faire dépenser votre argent. Les trois nouveaux combinés – les K61, K51S et K41S – ont des écrans FHD + de 6,5 pouces, le K61 présentant un rapport d’aspect 19,5: 9 légèrement plus large. LG a opté pour le 20: 9 sur les deux autres. Les trois téléphones offrent également un ensemble de quatre capteurs photo, chacun composés d’un capteur principal, d’un objectif grand angle, d’un capteur de profondeur et d’un objectif macro. La caméra principale de 48 MP du K61 est la caméra la plus haute résolution de tous les smartphones LG, tandis que le 32 MP du K51S surpasse également n’importe quel terminal LG avant le nombre de pixels. Chaque nouveau téléphone K embarque une batterie de 4000 mAh, et les trois prennent en charge le son surround DTS: X 3D pour ce que LG appelle une expérience réaliste de 7.1 canaux avec un casque. Nous attendons encore les prix et les dates de lancement.