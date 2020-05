LG dévoile un Oled 48 pouces taillé pour les gamers

La plus belle qualité d’image 4K sur une nouvelle taille d’écran et à prix plus accessible.

LG Electronics propose la qualité d’image inégalée de ses téléviseurs OLED dans un format d’écran inédit : 48 pouces. Le constructeur s’adresse ainsi aux consommateurs qui souhaitent un téléviseur de taille moyenne parfaitement adapté à leur intérieur et à ceux en quête d’un deuxième téléviseur sans pour autant renoncer à la qualité d’image ou qui ont besoin d’un écran d’excellente qualité pour le gaming.

Avec le modèle 4K Ultra HD OLED 48CX, LG répond à la demande croissante d’une expérience visuelle optimale et de tailles d’écran plus variées en introduisant la technologie OLED sur le marché des téléviseurs de taille moyenne. Ce nouveau téléviseur vient ainsi compléter une gamme qui compte déjà de nombreux modèles (55, 65, 77 et 88 pouces).

La qualité d’image incomparable de la technologie d’écran OLED de LG, qui offre des noirs absolus et un contraste infini grâce à des pixels auto-émissifs, est au cœur du nouveau téléviseur OLED 48 pouces. Ce modèle restitue des images 4K encore plus nettes et éclatantes grâce à une densité de pixels considérablement plus élevée (8 millions de pixels) sur un écran plus compact – soit une densité comparable à celle d’un téléviseur 8K de 96 pouces. La résolution 4K UHD (3840 x 2160) sur un écran OLED 48 pouces crée une expérience de visualisation d’un niveau exceptionnel dans la catégorie des téléviseurs de taille moyenne.

Ce téléviseur CX OLED 48 pouces de LG prend en charge divers formats HDR courants comme le HDR10 dynamique et le Dolby Vision (jusqu’à 120 images par seconde pour les contenus 4K HD) tout en profitant de spécifications HDMI avancées, comme le mode de faible latence automatique (ALLM), le canal de retour audio amélioré (eARC) et le taux de rafraîchissement variable (VRR). Les téléviseurs OLED 2020 de LG supportent le taux de rafraîchissement variable sur HDMI et sont donc compatibles avec un large choix de matériels de gaming, notamment des cartes graphiques ou des consoles de jeu.

Cet OLED CX 48 pouces de LG et tous les autres modèles OLED 2020 de la marque présentent un profil gaming HDR du Gaming Interest Group (HGiG). Les joueurs bénéficient ainsi d’un graphisme haute qualité sur leur téléviseur LG lorsqu’ils jouent à des jeux HDR via une console. Pour renforcer la sensation d’immersion des gamers, le LG OLED 48CX intègre aussi la prise en charge de la technologie Dolby Atmos et le réglage acoustique AI basé sur le deep learning LG, qui reconnaît l’environnement acoustique et règle le son pour en augmenter la précision. Le téléviseur est également prêt pour le BT Surround, qui permet de connecter simultanément deux enceintes LG Bluetooth identiques et de mixer un son à deux canaux pour restituer un son surround virtuel 4.0, pour une plus grande immersion des joueurs dans leurs jeux favoris.

« LG fait une nouvelle fois preuve d’innovation en offrant une qualité d’image ultime sur des tailles d’écran beaucoup plus abordables », a déclaré Park Hyoung-sei, président de la division Home Entertainment de LG. « Désormais, les consommateurs seront encore plus nombreux à pouvoir profiter de la performance supérieure des téléviseurs LG OLED, considérés à ce jour comme les téléviseurs de gaming les plus en pointe du marché ».

Le téléviseur LG OLED 48CX sera commercialisé en juin sur les marchés clés d’Europe et d’Asie, puis par la suite en Amérique du Nord et dans d’autres pays cibles.