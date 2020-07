LG dévoile trois enceintes portables XBOOM Go

LG dévoile trois enceintes XBOOM Go composée de trois nouvelles enceintes portables Bluetooth dotées de technologies audio de pointe grâce au partenariat à avec Meridian (PL7, PL5 et PL2).

design et une conception soignée disponibles en coloris blanc et bleu noir. Deux radiateurs passifs de chaque côté de l’appareil produisent de puissantes vibrations au rythme de la musique. De plus, la fonction d’éclairage multicolore LED complète l’excellente qualité audio des haut-parleurs et participe à l’ambiance musicale de l’utilisateur grâce à un processus en trois étapes qui s’accorde sur la vitesse et le rythme de la chanson en détectant le tempo des ondes sonores pour produire des impulsions de lumière.

Cette nouvelle gamme permet une prise en main agréable grâce à un caoutchouc d’excellente qualité et une forme ergonomique.

Comme certains appareils audio LG depuis trois ans, cette gamme est équipée de la technologie Meridian, pionnier britannique de l’audio haute résolution, qui diffuse un son de qualité incroyable, bien équilibré, pour profiter de basses profondes, de sons riches et de voix claires. Les batteries des haut-parleurs ont une longue durée de vie avec une autonomie allant jusqu’à 24 h (PL7) et 18 h (PL5) qui permet de profiter de la musique n’importe où. Conforme à la norme IPX5, la gamme est également résistante aux projections d’eau.

De plus, grâce à la fonction Dual Action Bass (PL7, PL5), les enceintes produisent des basses dynamiques que les utilisateurs peuvent ressentir et entendre grâce au boutonSound Boost présent sur l’appareil.

Des fonctionnalités à portée de main

L’application LG XBOOM facilite l’usage avec notamment l’une des grandes nouveautés de cette année : le mode multi appairage qui offre la possibilité d’appairer jusqu’à 100 enceintes LG XBOOM GO PL7 et/ou PL5 pour un son toujours plus puissant. Le son sortira alors de tous les appareils connectés et la lumière sera uniformisée automatiquement. Un effet « waouh » garanti ! Pour une utilisation optimale, l’application LG XBOOM permet de contrôler manuellement les lumières de l’enceinte (la lumière est également contrôlable depuis l’appareil directement). Une nouvelle fonction Powerbank USB réservée à l’enceinte PL7, permet de recharger un appareil externe grâce à la batterie de l’enceinte. Il est également possible de connecter deux appareils à l’enceinte grâce au mode multi-Bluetooth pour gérer la musique à plusieurs.