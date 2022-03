LG annonce le déploiement de sa gamme TV OLED 2022

LG Electronics France annonce aujourd’hui la disponibilité de sa gamme attendue de téléviseurs OLED 2022. Les nouveaux modèles de téléviseurs LG OLED, salués lors du CES 2022 pour leur qualité d’image exceptionnelle, leurs performances et leur design épuré, sont désormais disponibles en précommande sur LG.com et chez les revendeurs partenaires (séries C2 et G2 uniquement). Basés sur la technologie des pixels auto-émissifs, les téléviseurs LG OLED 2022 utilisent un contrôle précis de chaque pixel pour restituer un noir absolu, un niveau de contraste infini pour des couleurs époustouflantes. Les nouveaux modèles offrent en outre davantage de fonctionnalités intelligentes, pour une expérience personnalisée.

LG OLED evo

La technologie LG OLED evo offre une luminosité améliorée, une clarté et un niveau de détail élevés, pour des images si réalistes qu’elles semblent sortir de l’écran. La luminosité est encore renforcée par les nouvelles fonctionnalités Brightness Booster Max (série G2) et Brightness Booster (série C2), mais aussi grâce à la puissance de traitement accrue du processeur α9 de cinquième génération. Les modèles des deux séries ont été récompensés par des CES 2022 Innovation Awards pour leur performance globale.

Un plus grand choix de tailles d’écran

La gamme de téléviseurs LG OLED 2022 accueille également de nouvelles tailles d’écran et de nouveaux designs élégants, pour s’adapter à un plus grand nombre de besoins. En plus de proposer le premier téléviseur OLED au monde en 97 pouces et un nouveau modèle de 83 pouces, la série G2 inclut des tailles de 77, 65 et 55 pouces – ce qui permet de trouver un format adapté pour chaque type de pièce. Le concept Gallery Design de la série G2 permet d’installer le TV contre le mur, avec un look tant sophistiqué que raffiné assurant une parfaite intégration dans l’environnement.

La série LG OLED C2, quant elle, présente le plus grand choix de tailles d’écran de toute la gamme LG 2022, soit six formats différents. Idéal pour une petite pièce ou les amateurs de jeux console ou PC, le premier téléviseur OLED du monde en 42 pouces rejoint les modèles de 83, 77, 65, 55 et 48 pouces qui existaient déjà. Autre nouveauté, cette année, la série C2 est dotée de cadres plus fins, pour une expérience plus immersive et un look épuré tout en élégance.

Quant au modèle LG OLED Objet Collection de 65 pouces (série 65ART90) avec technologie OLED evo, il présente un format unique et un style minimaliste discret qui complète la pièce et la met en valeur.

Formant une catégorie à eux seuls pour le gaming sur PC et console, les téléviseurs LG OLED offrent un temps de réponse de 1 ms (GàG), un faible Input Lag (temps de répercussion de l’action de la manette à l’écran) et jusqu’à quatre ports HDMI compatibles avec les fonctionnalités HDMI 2.1. Le cloud gaming est également possible sur téléviseur LG OLED, grâce à la prise en charge intégrée des services Google Stadia et GeForce NOW.

Avec le menu Optimiseur de jeu de LG OLED, l’utilisateur sélectionne rapidement les préréglages et les fonctionnalités de gaming spécialisées ou passe de l’un à l’autre en un instant. Le nouveau mode Dark Room (pièce sombre) ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour améliorer l’expérience gaming lorsque la pièce est dans l’obscurité. Il peut lui aussi être sélectionné via l’optimiseur de jeu, de même que les réglages G-SYNC Compatible, FreeSync Premium et le taux de rafraîchissement variable (VRR). Autre nouveauté pour 2022 : un mode sport est venu s’ajouter aux préréglages d’affichage LG prévus pour les différents types de jeux (jeux de tir, d’aventure ou de stratégie en temps réel).

• Série G2 |55″ 2499 €

• Série C2 |65″ 2699 € / 55″ 1999 € / 48″ 1499 €