Levi’s Super Mario, du denim au royaume des champignons

Alors que le monde s’effondre sous les assauts du coronavirus, du réchauffement climatique et des dirigeants aux cheveux flous, Levi’s nous offre une pause heureuse sous la forme de denim recouvert de Mario. Progéniture miraculeuse d’une collaboration entre Levi’s et Nintendo, cette nouvelle collection Super Mario comprend des sweats à capuche, des vestes, des shorts et des jeans ornés de vos personnages préférés et de la marque du Royaume Champignon. La gamme complète sera a priori, sauf fin du monde d’ici là, dévoilée le 1er avril.