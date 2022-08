Les Vivo V25 et V25 Pro se la jouent stylés avec un verre à changement de couleur

Les Vivo V25 et V25 Pro débarquent avec des configurations à triple objectif destinées à prendre des photos parfaites, quelles que soient les conditions d’éclairage – et le font avec style, avec des corps en verre qui changent de couleur sous la lumière UV.

Ces deux téléphones reçoivent un capteur principal de 64 MP avec stabilisation d’image optique, couplé à un ultra large de 8 MP. (Il y a aussi une macro 2 MP à l’arrière). À l’avant, le V25 Pro reçoit une caméra selfie perforée de 32 MP, tandis que le P25 vanille reçoit un capteur de 50 MP plus petit mais plus puissant. Les deux prennent en charge la mise au point automatique des yeux et peuvent filmer des vidéos 4K stabilisées

Les deux nouveaux modèles de la série V prennent quelques conseils d’appareil photo du produit phare Vivo X80 Pro, comme des algorithmes de faible luminosité qui permettent des couleurs et un contraste plus réalistes dans les prises de vue nocturnes sans ajouter de bruit d’image, et un choix d’effets bokeh pour le portrait. tournage.

Tout cela semble un peu sérieux, mais Vivo n’a pas oublié de s’amuser un peu. Les deux téléphones utilisent des panneaux arrière en verre antireflet Fluorite, qui changent de couleur sous une lumière naturelle ou UV brillante. Le Surfing Blue V25 Pro passe du bleu bébé à une teinte beaucoup plus foncée, tandis que le Aquamarine Blue V25 passe du bleu foncé au vert. Collez le Sunrise Gold V25 au soleil et il passera de l’or à un orange rougeâtre.

Les deux téléphones ont également des variantes noires sans changement de couleur – mais nous parions que quiconque en achèterait un ne serait probablement pas invité à de nombreuses fêtes.

Appareils photo et couleurs mis à part, ces deux téléphones ne partagent pas grand-chose sur le plan matériel. Le plus petit V25 a un écran Full HD + AMOLED de 6,44 pouces avec des côtés plats et une caméra selfie à encoche en forme de larme. Il jouera bien avec le contenu HDR et a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour un défilement fluide. Passez au V25 Pro, cependant, et vous obtenez un panneau AMOLED de 6,56 pouces, avec des côtés incurvés, une résolution légèrement plus élevée et un taux de rafraîchissement encore plus rapide de 120 Hz.

À l’intérieur du V25 bat un processeur MediaTek Dimensity 900, avec 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage intégré. Le V25 Pro plus haut de gamme intensifie les choses avec un octa-core Dimensity 1300, et les deux téléphones sont mêmes capables de dédier jusqu’à 8 Go de stockage à la mémoire virtuelle pour un coup de pouce au multitâche.

Le combiné plus cher reçoit également une batterie plus grande et une charge plus rapide. Alors que le V25 atteint respectivement 4500 mAh et 44 W, le V25 Pro reçoit une cellule de 4830 mAh et peut recharger à 66 W. Cela signifie qu’il gérera un ravitaillement de 70% en une demi-heure, contre 61% pour le V25 dans le même laps de temps.

Bien que Vivo ne soit pas un nom aussi important ici en France que des marques comme Oppo et OnePlus, c’est une société énorme en Asie et en Inde. Et même si vous n’en avez pas encore entendu parler, ils méritent votre attention. Ces deux nouveautés semblent être de solides alternatives aux OnePlus Nord 2T, Realme 9 Pro+, Motorola G82 et Poco X4 Pro 5G. Il y a juste un petit inconvénient : Vivo n’a pas encore confirmé si ces deux modèles seront proposés en Europe. À l’heure actuelle, tout ce que nous savons, c’est que les Vivo V25 et V25 Pro commenceront à être déployés en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique latine à partir d’aujourd’hui. Les prix varient selon le pays, mais attendez-vous à ce qu’ils atterrissent pour un montant similaire à celui des proches rivaux mentionnés ci-dessus.