Les téléviseurs Philips OLED805 et 855 bientôt disponibles

Le groupe TP Vision annonce la commercialisation au niveau européen de sa nouvelle gamme de téléviseurs Philips OLED800, commercialisés dès juillet 2020.

Le processeur P5 de 4e génération, accompagné de la technologie IA (Intelligence Artificielle), assure à la marque une place de leader sur le marché en matière de qualité d’image et offre une image proche du réel, pour une véritable immersion visuelle. Ces deux modèles possèdent la technologie Ambilight 3 côtés, disposent d’une fonctionnalité Smart TV Android 9, et sont également pourvus d’un excellent système audio d’une puissance de 50 Watts.

Ces deux téléviseurs proposent un design européen raffiné avec des matériaux nobles tels que le métal ou le cuir écoresponsable Muirhead sur la télécommande premium fournie. Le modèle TV OLED805 présente un nouveau design de pieds bâtons de forme triangulaire avec des finitions en noir chromé réglables en hauteur (de 19mm à 70 mm) pour laisser la place à une barre de son. La série OLED855 possède quant à elle un nouveau pied central en forme de T à la finition chromée

Les OLED805/855 intègrent un décodeur Dolby Atmos, ainsi qu’une fonction Dolby Atmos Virtualizer offrant une amélioration des basses et des dialogues de Dolby. Philips est également la première marque de téléviseurs haut-de-gamme à inclure la fonction DTS Play-Fi avec sa fonctionnalité audio multi-room intégrée – offrant la possibilité de connecter au téléviseur des enceintes compatibles pouvant servir de haut-parleurs surround, ou d’extension multi-room du téléviseur. Les nouveaux OLED embarquent la version 9 (Pie) d’Android TV avec une facilité d’utilisation garantie par l’assistant Google intégré et la compatibilité avec Alexa. Ces modèles partagent le meilleur du design européen avec un châssis et un cadre ultra-fins et des finitions en métal de haute qualité.