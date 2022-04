Les Sony Bravia 4K X80K & X81K sont disponibles

Sony annonce la disponibilité de ses téléviseurs HDR 4K X80K & X81K 2022 en magasin dans un large éventail de tailles d’écran.

Le X80K et X81K offrent de magnifiques images 4K, riches en détails et en textures réalistes, exclusivement générées par le processeur 4K HDR X1 de Sony. La technologie de traitement d’image 4K X-Reality™ PRO assure une amélioration des images 4K et HD en une image d’une qualité très proche de la 4K, en s’appuyant sur une base de données 4K unique. En complément de la qualité sonore et de la finesse du téléviseur au nouveau profil unique, les enceintes X-Balanced de Sony offrent un son limpide aux films et à la musique.



Le X80K et X81K sont en outre équipés de Google TV, l’application rassemble plus de 700 000 films, émissions, programmes de télévision en direct et autres divertissements provenant d’applications et d’abonnements, et les organise automatiquement. Les recommandations personnalisées permettent de trouver facilement un spectacle à regarder et il suffit d’ajouter des émissions et des films dans une Watchlist unique pour toujours savoir ce que vous pourriez regarder. Les utilisateurs peuvent même enrichir leur Watchlist à partir de leur téléphone ou de leur ordinateur portable avec Google Search.

Le micro intégré du X81K permet de le contrôler à la voix et de mettre la télécommande de côté ! L’utilisateur peut demander à Google de trouver un titre particulier dans une application compatible, faire une recherche par genre ou même obtenir des recommandations personnalisées en demandant simplement : “OK Google, qu’est-ce que je peux regarder ?”. Il peut aussi utiliser Google TV pour afficher des informations rapidement sur l’écran du TV, contrôler ses objets connectés et bien plus.

Une toute nouvelle télécommande intelligente est également incluse avec ces téléviseurs. Elle permet de contrôler plusieurs appareils et en appuyant sur un simple bouton d’accéder aux services de vidéos à la demande les plus populaires. En une simple pression l’utilisateur peut accédez à de nombreux films et séries.

• 43X80K & 43X81K : 899€

• 50X80K & 50X81K : 999€

• 55X80K & 55X81K : 1199€

• 65X80K & 65X81K : 1399€

• 75X81K : 1999€