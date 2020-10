Les smartphones vivo disponibles en France dès aujourd’hui

Vivo annonce la disponibilité en France de sa gamme de 4 smartphones : vivo X51 5G, vivo Y70, vivo Y20s et vivo 11s.

Le vivo X51 5G, doté du système stabilisateur d’images gimbal, est désormais disponible au tarif de 799 € chez Darty, Boulanger, Fnac, Cdiscount et Bouygues Telecom. Pour tout modèle X51 5G acheté, vivo offre sa paire d’écouteurs sans fil True Wireless (offre valable dans la limite des stocks disponibles).

Également, à la Fnac, les 150 premiers acheteurs du vivo X51 5G repartiront avec un saut en parachute ou une Wonderbox offerte (offre valable dans la limite des stocks disponibles).

Le vivo Y70 est commercialisé à 279 € chez Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount – disponible chez tous les distributeurs listés en deux coloris, Bleu Oxygène et Noir Gravité.

Le vivo Y20s est disponible à 199 € chez Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount – deux coloris possibles chez tous les distributeurs listés, Noir et Bleu.

Le vivo Y11s est vendu à 169 €, à la Fnac uniquement – disponible en deux coloris Bleu Glacier et Noir.