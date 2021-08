Les smartphones TCL 20 déjà prêts pour la rentrée

TCL a récemment étoffé sa gamme TCL 20 avec de nouveaux smartphones alléchants : le TCL 20 Pro 5G (549,99 €) et le TCL 20 SE (149 €).

Le premier jour d’école ou de travail est important, l’organisation et la motivation à relever de nouveaux défis étant une priorité pour les étudiants, les professionnels et les familles. Grâce à l’expertise de TCL en matière de technologie d’affichage, des expériences intelligentes haut de gamme sont facilement accessibles, à prix abordable.

« Nos nouveaux smartphones de la gamme 20 sont des exemples remarquables de la façon dont TCL continue de fournir des technologies innovantes, créées pour répondre et dépasser les besoins des consommateurs », a déclaré Stefan Streit, Directeur Marketing Monde de TCL Communication.

Le TCL 20 Pro 5G est conçu pour les utilisateurs exigeants à la recherche de fonctionnalités avancées et d’excellentes performances au travers d’un élégant appareil. Doté d’un écran AMOLED incurvé de 6,67’’, le TCL 20 Pro 5G est ultra fin sans relief et offre une expérience visuelle des plus immersives grâce à la toute nouvelle technologie d’affichage intelligent NXTVISION 2.0. Le TCL 20 Pro 5G prend également en charge la lecture HDR10 pour binge-watcher des séries, des documentaires et des films sur Netflix.

Il dispose de quatre caméras arrière, avec un capteur principal Sony IMX, un objectif ultra-large, un objectif macro et un autre pour la profondeur, ainsi que d’une caméra frontale de 32MP, compatible HDR. Prendre des photos de sa famille et ses amis avec la même qualité qu’un professionnel est un jeu d’enfant grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS), garantissant des contenus fluides et nets en haute résolution. Pour les adeptes du selfie, le mode Backlight Selfie optimise l’image pour le meilleur rendu possible, même lorsque le soleil est juste derrière ou que les sujets sont à l’ombre.

Aussi, le TCL 20 Pro 5G offre 256 Go de stockage interne et la possibilité d’aller jusqu’à 1 To avec une micro SD, pour stocker de nombreuses images et vidéos en haute résolution, sans avoir à se soucier de devoir constamment en supprimer. La fonction Super Bluetooth du TCL 20 Pro 5G repousse les limites du streaming audio en connectant jusqu’à quatre appareils en simultané, afin de partager de la musique à ses amis, en même temps et n’importe où.

Le nouveau TCL 20 SE est quant à lui un smartphone abordable avec une expérience enrichie. Son grand écran 6,82’’ HD+ assure une superbe expérience visuelle en s’adaptant à la lumière du soleil avec amélioration automatique des couleurs, des contrastes et de la netteté des images.

Il intègre la fonctionnalité multi écran, ultra pratique, pour pouvoir disposer de deux écrans simultanément sur l’appareil afin de regarder une vidéo tout en pouvant répondre par exemple à un sms, sans quitter la fenêtre en cours d’utilisation. Le tout dans un design premium avec une finition Glossy sur le dos et mate sur le côté.

Son double haut-parleurs stéréo Dual Speaker offre une immersion auditive en haute résolution que ce soit lors des conversations ou pour écouter de la musique, un podcast ou encore suivre une série de son téléphone. Son appareil photo 16M P avec quadruple caméra dotée de l’IA, bokeh mode portrait, ou grand angle permet de capturer des instants magiques facilement et sereinement pour obtenir un résultat satisfaisant en toute circonstance. Enfin, avec sa batterie de 5000 mAh, la navigation internet en 4G peut aller jusqu’à 17 heures de navigation non-stop.