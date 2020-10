Les smartphones et accessoires Vivo en France fin octobre

Vivo vient, au cours d’un événement virtuel, d’annoncer son entrée officielle dans six pays : France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne et Royaume-Uni. Cette entrée sur le marché européen a été, explique la marque mûrement préparée par le biais de recherches et d’entretiens avec 9 000 personnes à travers l’Europe, afin de comprendre les besoins individuels de chaque consommateur. L’événement virtuel a également été l’occasion pour vivo sa première gamme de smartphones et d’accessoires pour les marchés européens.

Le vivo X51 5G sera disponible en précommande en France au prix conseillé de 799€ avec une paire d’écouteurs vivo TWS Neo offert entre le 21 et le 30 Octobre. Le Y70 sera disponible pour 279 €. Le Y20s et le Y11s seront disponibles à partir de 199 € et 169 €. Les vivo TWS Earphone Neo seront vendus 129,99 €.

Cette gamme de smartphones et d’accessoires sera commercialisée à partir du 30 octobre en Europe et sera disponible en France chez les revendeurs partenaires Fnac, Darty, Boulanger, Welcom’, Carrefour, eLeclerc, Auchan, C Discount, LDLC et Bouygues.