Les Samsung Galaxy S21 5G et S21 + 5G, les nouveaux rivaux Android à l’iPhone 12

Le plus petit de la série Galaxy S21 (annoncé jusqu’à présent) est le S21 5G standard, le successeur de notre téléphone de l’année «Stuff Awards» pour 2020, le Samsung Galaxy S20 5G. Il dispose d’un écran de 6,2 pouces et en termes de taille, il est légèrement plus large que le S20.

Ensuite, vient le S21 + 5G beaucoup plus grand, avec son écran style Apple iPhone 12 Pro Max équivalant à 6,7 pouces. Les deux ont des écrans 120 Hz Full HD + AMOLED qui maximisent à 1300 nits – un rasage des 1500 nits de l’Ultra et moins son intelligence de rafraîchissement variable – plus des configurations de triple caméra arrière comprenant un capteur principal 12MP Dual Pixel, un objectif grand angle 12 MP et un téléobjectif 64 MP avec zoom optique 1,1x et zoom hybride 3x.

En termes de matériaux, le S21 + a un dos en verre Gorilla tandis que le S21 standard est en polycarbonate. Le combiné plus grand a également une batterie plus grande, 4800 mAh par rapport à 4000 mAh, et est livré avec une bande ultra large. La RAM s’empile à 8 Go chacun, avec des configurations de stockage de 128 Go ou 256 Go et une puce Exynos 2100.