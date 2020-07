Les Samsung Galaxy S20 prennent des couleurs

Samsung Electronics France annonce l’arrivée de nouvelles couleurs pour la gamme Galaxy S20. En effet, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont dès à présent disponibles en version Cosmic White. Le Galaxy S20+ se décline également en Aura Red et Aura Blue.

Côté photo, le Galaxy S20 Ultra 5G Cosmic White est équipé du Space Zoom x100 en photo et x20 en vidéo, un téléobjectif puissant qui a bouleversé la prise de photos sur smartphone. Grâce à son capteur principal de 108MP, les photos sont ultra nettes et offrent un niveau de détails impressionnant. Le Galaxy S20 Ultra 5G permet de filmer en 8K et d’extraire des photos en haute définition grâce à la fonction Video Snap 8K. Equipé d’un magnifique écran Dynamic Amoled de 6,9’’ au taux de rafraîchissement de 120 Hz, il répond à toutes les exigences imposées par les nouveaux usages sur smartphones. Sa batterie de 5000 mAh est par ailleurs compatible avec la charge sans fil et la charge ultra-rapide ; elle permet également le partage d’énergie.

Les Galaxy S20 et S20+ bénéficient quant à eux d’un capteur photo principal de 64MP, qui permet de recadrer et de zoomer dans l’image sans perte de qualité. Ils disposent d’un Space Zoom x30 pour des gros plans de paysages ou de monuments d’une qualité exceptionnelle, même à grande distance du sujet. Enfin, avec des écrans Dynamic Amoled au taux de rafraîchissement de 120Hz et mesurant 6,2’’ pour le Galaxy S20, contre 6,7’’ pour le Galaxy S20+, tous les modèles de la gamme Galaxy S20 proposent une expérience visuelle fluide et de grande qualité.