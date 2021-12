Les premières enceintes Bluetooth abordables de Loewe sont là pour être vues et entendues

Du Bild 1 au Klang 9, le kit audio-vidéo de Loewe a longtemps été luxueux. Non content de figurer en tête des caddies des nantis, le constructeur allemand a désormais décidé d’entrer dans un nouveau domaine de l’équipement audio : les enceintes Bluetooth abordables.

Mais bien que les enceintes We.Hear ne cassent pas votre tirelire, elles ne font non plus pas de compromis en matière de puissance sonore : la plus petite (We.Hear 1) produit un son de 40 W pendant 14 heures, tandis que la plus costaude (We.Hear 2) propose 60W et 17 heures d’écoute. Disponibles en quatre teintes – rouge corail, bleu aqua, gris tempête et gris froid – ces cylindres sobres sont enveloppés de tissu et équipés d’un couvercle de commande pivotant qui enveloppe soigneusement les boutons.

Ces deux enceintes We.Hear sont classées IPX6, de sorte qu’elles peuvent survivre aux éclaboussures lors de votre prochaine fête estivale. Les boucles intégrées signifient également qu’il est facile d’attacher les sangles de transport en coton fournies – idéales pour faire plaisir aux autres visiteurs du parc avec vos listes de lecture portables.

La We.Hear 1 est une bonne affaire à seulement 99 €, tandis que la We.Hear 2, plus percutant, vaut 169 €. C’est le même prix que la Klang M1 de Loewe – une enceinte design en acier inoxydable lancé en 2017 avec une coque plus lisse mais une fraction de la puissance.