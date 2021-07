Les PowerBuds Pro d’Amazfit vérifient que vous vous asseyez bien droit

L’histoire de la musique foisonne d’exemples de chansons vous proposant des conseils de vie. Les Rolling Stones ont dit que vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez ; Christina Aguilera nous a rappelé que nous sommes beaux, peu importe ce qu’ils disent.

Mais les PowerBuds Pro d’Amazfit (130 €) sont les premiers écouteurs que nous ayons vus qui donnent leurs propres conseils. Ces écouteurs sans fil classés IP55 peuvent détecter votre position assise et s’il n’y a pas assez de mouvement dans votre colonne cervicale (sept des vertèbres de votre cou). Ils intègrent également un moniteur de fréquence cardiaque, et peuvent suivre vitesse, distance et calories brûlées lorsque vous marchez, courez ou faites du vélo. Activez la suppression active du bruit (avec un mode Thru qui laisse entrer un peu du monde extérieur au besoin), comptez jusqu’à 30 heures d’écoute avec l’étui de charge. Un sans faute.