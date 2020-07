Les Pixel Buds 2 de Google débarquent enfin !

On a parfois l’impression qu’il existe autant d’écouteurs sans fil que de grains de sable sur les plages… Fini le temps où les AirPod d’Apple gouvernaient en solo. Google veut aussi son coin de plage, et les nouveaux écouteurs Pixel (199 €), peaufinés depuis trois ans, offrent un design élégant qui tient bien dans l’oreille. Indice IPX4 oblige, ils survivront à une séance de transpiration ou à une averse. L’appairage rapide est intégré, avec un smartphone Pixel ou à n’importe quel engin compatible Android 6.0, mais il fonctionnera aussi bien avec iOS et tout appareil Bluetooth. Comptez 5 h d’autonomie et 24 h de plus dans l’étui de chargement. Le son adaptatif ajustera le volume en fonction de votre environnement. Et avec Google Translate, tout est traduit dans plus de 40 langues en temps réel. Ah, mince, on ne peut plus voyager !