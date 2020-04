Les pirates LEGO s’échouent dans la baie de Barracuda

Le groupe LEGO présente le tout dernier ensemble LEGO Ideas, qui revisite un des thèmes favoris de LEGO : les pirates ! Enfilez votre tenue de pirate avec ce tout nouvel ensemble LEGO Ideas inspiré du Black Seas Barracuda, un modèle de bateau pirate de 1989. Les aventuriers peuvent désormais explorer l’île et l’épave du célèbre navire du capitaine Barberousse, disparu en mer il y a plus de 30 ans.

Le nouvel ensemble LEGO Ideas Les pirates de la baie de Barracuda est issu du projet soumis sur la plateforme LEGO Ideas par le designer Pablo Sánchez Jiménez, fan de LEGO et de tout ce qui a trait aux pirates – il s’est inspiré de tous ces moments passés avec son papa à construire des modèles LEGO dans son enfance. Le concept à l’origine de l’ensemble LEGO IDEAS Les pirates de la baie de Barracuda a atteint le seuil de 10 000 supporters en 25 jours seulement, ce qui en fait l’un des projets ayant le plus rapidement atteint cet objectif.

Avec 2 545 pièces au total, l’ensemble contient tout ce qu’il faut aux pirates ou aux fans de LEGO pour créer une épave exceptionnelle, y compris la cabine du capitaine, le garde-manger et un quai de ravitaillement. Les constructeurs LEGO pourront même découvrir un trésor caché sur l’île en ôtant certaines parties du bateau pour explorer de nouvelles zones et créer de nouvelles histoires.

Cet ensemble contient 8 figurines basées sur les personnages des lignes pirate classiques, notamment l’emblématique capitaine Barberousse, Lady Anchor, Robin Loot et les jumeaux Port et Starboard, ainsi que 3 autres pirates, 2 squelettes et divers animaux à découvrir sur l’île.

Quand les constructeurs se lasseront d’être perdus en mer, l’île peut aussi être réassemblée pour créer le Black Seas Barracuda, navire légendaire du capitaine Barberousse. Reconstruisez le bateau pour lancer une mission de sauvetage afin de ramener l’équipage à bon port, et trouvez le trésor caché. L’ensemble LEGO Ideas Les pirates de la baie de Barracuda mesure plus de 59 cm de haut, 64 cm de large, et 32 cm de profondeur.

21322 LEGO Ideas Les pirates de la baie de Barracuda, 199,99 €, disponible directement sur le site LEGO.com et dans les boutiques LEGO à partir du 1er avril 2020.