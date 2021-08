Les OnePlus Buds Pro disponibles en prévente à 149 €

Ces nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme se distinguent par un système de pointe de réduction intelligente du bruit, une qualité d’appel supérieure, une batterie plus performante et une signature sonore personnalisée qui crée une expérience audio véritablement immersive. Les OnePlus Buds Pro seront disponibles sur le site marchand de OnePlus, ainsi que sur amazon à un prix indicatif de 149 €.

Les OnePlus Buds Pro sont dotés d’un système ANC qui réduit intelligemment et en temps réel les fréquences sonores indésirables, telles que les bruits ambiants ou les conversations, en ajustant le niveau de réduction du bruit pour que les utilisateurs restent immergés dans leur musique et ne soient pas distraits. Chaque écouteur est doté d’une configuration à trois micros qui filtre activement des niveaux de bruit allant jusqu’à 40 dB, selon les besoins, afin d’offrir une expérience d’écoute bien plus confortable et personnalisée, à la différence des systèmes ANC conventionnels avec des niveaux fixes de réduction du bruit. Associés à des algorithmes de réductions du bruit améliorés et à un design mécanique qui réduit le bruit du vent, les OnePlus Buds Pro garantissent des appels parfaitement clairs, même dans les environnements bruyants.

Ces écouteurs True Wireless sont dotés de la fonction OnePlus Audio ID, un profil sonore soigneusement calibré qui tient compte des sensibilités sonores spécifiques de chaque utilisateur. Les OnePlus Buds Pro disposent d’une batterie avec 38 heures d’autonomie sur une charge complète avec l’étui de chargement. Une charge brève de 10 minutes à peine permet de retrouver jusqu’à 10 heures de batterie grâce à la technologie de recharge ultrarapide Warp Charge de OnePlus. Ils sont également compatibles avec les chargeurs sans fil tiers certifiés Qi.