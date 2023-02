Les OnePlus Buds Pro 2 des écouteurs True wireless réglés par Dynaudio

OnePlus est plus réputé pour ses smartphones que pour ses casques, mais la marque gagne rapidement du terrain dans le monde de l’audio avec des annonces comme le OnePlus Buds Pro 2. Ces nouveaux écouteurs sans fil ont fait leurs débuts aux côtés du nouveau téléphone phare OnePlus 11 en Chine en janvier. Ils sont maintenant lancés dans le monde entier.

Il s’agit essentiellement d’une version actualisée des OnePlus Buds Pro originels de 2021. Ces nouveaux «buds» ont donc un style familier et promettent une suppression active du bruit, ainsi qu’une connectivité Bluetooth 5.3 LE et un réglage du son en collaboration avec les experts de Dynaudio. On trouve deux haut-parleurs à l’intérieur (un woofer de 11 mm et un tweeter de 6 mm), pour couvrir une plage de fréquences plus large que les oreillettes rivales reposant sur un seul haut-parleur. Un capteur gyroscopique à six axes intégré à chaque écouteur permet une prise en charge audio spatiale, avec un suivi de la tête en temps réel et un mixage spatial disponible sur le robinet. Google Fast Pair devrait également faciliter les choses.

Les tiges de style AirPods sont à l’ordre du jour, avec des découpes de microphone plus grandes par rapport au modèle OG, ce qui devrait aider à renforcer ses capacités ANC. Il devrait y avoir une réduction de 45 dB, grâce à trois micros dans chaque écouteur, avec des modes adaptatifs basés sur la quantité de bruit ambiant.

Ils débarquent dans les mêmes couleurs vertes et noires que le OnePlus 11, plus un blanc façon Apple. La résistance à l’eau et à la poussière IP54 devrait signifier qu’ils résisteront parfaitement à une brève averse de pluie.

La durée de vie de la batterie avec ANC activé devrait atteindre six heures sur une seule charge, le boîtier pouvant augmenter jusqu’à 22 heures. Abandonnez la suppression du bruit et ces chiffres grimpent à 9 et 38 heures substantielles. Le boîtier prend en charge la charge sans fil Qi, pour les recharges sans câble, et devrait fournir trois heures de jus à partir de 10 minutes de charge en USB-C.

Les OnePlus Buds Pro 2 seront mis en vente partout où vous pourrez acheter du matériel OnePlus à partir du 15 février. Comptez 179 € pour vous les offrir.