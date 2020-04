Les OnePlus 8 et 8 Pro entre 5G, charge rapide et affichages ultra-précis. Mais pas donnés…

Les geeks aiment OnePlus, c’est un fait. La grande nouveauté de cette année est la 5G. Les OnePlus 8 et 8 Pro l’ont tous les deux. Bien sûr, en France, ce n’est guère utile pour l’instant, mais ce le sera probablement avant la prochaine mise à niveau de votre téléphone.

Au passage, le 8 Pro gagne enfin son badge de natation – IP68, donc totalement adapté à la piscine. Et vous obtenez un écran 6,7 pouces légèrement plus grand avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz, au lieu de 90 Hz. «Le meilleur écran que vous verrez cette année », affirme OnePlus. Les caméras du Pro constituent cependant la plus grande mise à niveau. Au menu, vous trouverez des capteurs 48 MP pour vos clichés standard et l’ultra-large plus un zoom optique 8 MP 3x. Une quatrième caméra de filtre couleur sort des photos qui semblent avoir déjà été filtrées sur Instagram.

Achetez le OnePlus 8 standard et vous obtenez des capteurs photo légèrement inférieures, pas de zoom et une macro 2 MP au sous-sol au lieu de ce filtre de couleur inhabituel. Les deux embarquent un processeur Snapdragon 865 et un minuscule trou de perforation de 4 mm à l’écran. Adieu, la caméra selfie motorisée du OnePlus 7T Pro. Tu nous manqueras… Reste maintenant à voir si, au lendemain de ces temps confinés, vous êtes encore prêt à mettre une telle somme dans un smartphone : comptez 999 euros pour le OnePlus 8 Pro et 699 euros pour le OnePlus, tous deux disponibles le 21 avril prochain. La montée en gamme, et en prix, risque d’en lancer plus d’un sur le bord de la route…