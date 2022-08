Les nouvelles UE Wonderboom 3 et Hyperboom montent le son

Ultimate Ears a revu sa mignonne enceinte Bluetooth. Pour sa troisième génération, elle augmente l’autonomie de la batterie et la portée Bluetooth tout en intensifiant son utilisation de plastique respectueux de l’environnement. La Wonderboom 3 est également rejointe par une autre monstrueuse enceinte festive Hyperboom, rafraîchie avec une nouvelle palette de couleurs blanches.

Chaque enceinte sphérique de la taille d’un poing est fabriquée à partir d’au moins 31 % de plastique recyclé, le revêtement en tissu familier gardant sa protection IP67 contre l’eau et la poussière du Wonderboom 2. Elle,est toujours résistante aux chutes, aux tâches et flotte, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas l’emmener au bord de la piscine.

La portée Bluetooth a été portée à 40 m et l’autonomie de la batterie a été étendue à 14 heures de lecture, soit une heure supplémentaire par rapport au modèle de deuxième génération. Elle fonctionne toujours bien avec d’autres UE Boom, avec un mode d’appariement à une pression pour un son stéréo, avec des canaux gauche et droit si vous avez deux Wonderbooms à portée de main.

Si vous voulez vraiment que la fête commence, l’Hyperboom a également reçu une nouvelle couche de peinture. L’enceinte portable la plus puissante et la plus puissante d’UE peut désormais être disponible en blanc, en sus du noir d’origine. Cette boom box multi-drivers dispose d’une batterie suffisamment grande pour aller jusqu’à 24 heures de lecture et peut recharger votre smartphone via son propre port USB si vous êtes à court de batterie. Elle couplera deux appareils Bluetooth, avec des entrées filaires audio optiques et 3,5 mm et des commandes de lecture sur l’appareil.

Un égaliseur adaptatif ajuste le son selon que vous vous promeniez à l’intérieur ou que vous soyez à l’extérieur. L’application compagnon d’UE vous permet de coupler plusieurs haut-parleurs ensemble, et la résistance à l’eau IPX4 signifie qu’elle résistera également à quelques boissons renversées.

La Wonderboom 3 sera mis en vente le 31 août pour 99 €. Vous devrez attendre le 9 septembre pour mettre la main sur un Hyperboom blanc, qui devrait coûter 450 €, sur le site Web d’UE.