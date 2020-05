Les nouveaux téléviseurs abordables de Toshiba intègrent Alexa

Si vous êtes un grand partisan du fait e parler à vos objets high tech, vous adorerez la nouvelle gamme de téléviseurs mains libres TV WK3 de Toshiba. Ces téléviseurs abordables viennent d’être dévoilés au Royaume-Uni pour 179 £. Reste à savoir si et quand ils traverseront le Channel…

Ils embarquent l’assistant vocal Alexa d’Amazon, ce qui signifie que vous pouvez lui parler. Ce WK3 est disponible en 24 ou 32 pouces et capte vos ordres via un micro intégré dans la lunette. En plus de ce que propose Alexa, comme vous donner la météo et lancer vos listes de lecture, vous pourrez également utiliser l’assistant intelligent intégré pour allumer et éteindre le téléviseur, changer de chaîne et régler le volume. Enfin, plus besoin de vous soucier de perdre la télécommande !