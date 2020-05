Les nouveaux scooters électriques NQi et UQi arrivent en France

NIU Technologies annonce l’arrivée des NQi GTS et UQi GT en France.

Avec le NQi GTS, NIU élargit la série NQi, conçue pour les citadins qui ont besoin d’une autonomie plus importante, pour effectuer par exemple des trajets quotidiens entre la banlieue et le centre-ville. Deux versions sont disponibles : le NQi GTS Pro et le NQi GTS Sport.

Le NQi GTS est conçu avec des roues de 14 pouces et une suspension améliorée, adaptée aux nombreuses rues pavées et aux dos d’âne de nos centres-villes. Les deux versions sont alimentées par le groupe moteur NIU Energy de 4e génération et le système de batterie NIU Energy. Le NQi GTS Pro,équipé de deux batteries 60V35Ah,offre une autonomie de 108 kilomètres,tandis quela version NQi GTS Sport, équipée de batteries 60V26Ah, offre une autonomie de 85 km. Le moteur de 3100W permet d’utiliser les voies rapides grâce à sa vitesse maximale de plus de 70km/h.

UQi GT : ultra léger et compact

NIU procède aussi à une refonte massive de sa série UQi avec l’introduction de l’UQi GT. Celui-ci a été développé sur la base de la conception très simple de la série UQi et d’une carrosserie légère, qui aura les faveurs des usagers réalisant des trajets de courtes distances. Deux versions sont disponibles : le UQi GT Pro et le UQi GT Sport. Le UQi GT est alimenté par des batteries 48V 42Ah/31Ah avec un moteur de 1500W. Le UQi GT Pro, avec une autonomie de 75 kilomètres, permet une semaine d’utilisation en ville et dispose d’une vitesse de pointe de 45 km/h.

NQI GTS Pro : 4 699 € • NQI GTS Sport : 3 599 € • UQI GT Pro : 2 599 €

www.niu.com/fr/