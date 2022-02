Les nouveaux MacBook Pro d’Apple pour 2022 devrait se concentrer sur les modèles d’entrée de gamme

L’actualisation de l’année dernière du MacBook Pro aura vu un changement de conception majeur (que les fans adorent ou détestent) et une impressionnante dose de caractéristiques. Avec des changements aussi importants l’année dernière, Apple devrait se concentrer cette année sur un MacBook Pro plus économique.

Selon Mark Gurman dans sa dernière newsletter, la prochaine version du MacBook Pro d’Apple sera un rafraîchissement du modèle 14 pouces, mettant l’accent sur le bas de gamme. Gurman détenant une cote de précision de 85,5% pour ses fuites, il est donc juste de prendre ce rapport avec plus d’une pincée de sel.

Gurman poursuit en expliquant les caractéristiques qu’il attend de ce nouvel appareil, et c’est définitivement d’entrée de gamme. Le nouveau MacBook Pro devrait être livré avec un écran non Mini-LED sans ProMotion, des options de stockage inférieures et une puce M2, sorte d’intermédiaire plus ou moins maladroit entre le M1 et le M1 Pro/Max.

Maintenant, il n’est pas surprenant que les caractéristiques ne soient pas si impressionnantes, car cette machine est censée être d’entrée de gamme. Avec des caractéristiques inférieures, le prix sera moins cher, faisant du nouvel appareil le point d’entrée idéal pour la gamme MacBook Pro d’Apple.

Mais cela pourrait-il être une mauvaise nouvelle pour le MacBook Air ? L’Air étant l’ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple, il est donc difficile de voir où cette nouvelle machine s’intégrera dans la gamme MacBook d’Apple.

Ce nouveau macbook ne conservera sûrement pas la puce M1, car ce ne sera pas différent du modèle 2020. Et il ne peut pas avoir de puce M1 Pro ou Max, car il serait trop puissant pour la gamme Air.

Peut-être que le MacBook Pro actualisé aura une puce M2 plus puissante (la M2+ si vous voulez), et l’Air une puce M2 moins puissante (la M2-). Qui peut dire ce qu’Apple fera avec certitude ?