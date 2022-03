Les nouveaux écouteurs gamins d’Audio-Technica diffusent un son haute fidélité dans vos oreilles

Audio-Technica a lancé deux nouveaux casques de jeu qui promettent d’offrir un son haute fidélité aux joueurs qui cherchent à améliorer leur expérience de jeu.

Le plus cher est l’ATH-GDL3, un casque à dos ouvert de 220 g avec de grands drivers de 45 mm pour fournir un paysage sonore spacieux et immersif. Leur nature à dos ouvert devrait fournir un meilleur positionnement audio, offrant potentiellement un avantage dans les environnements FPS compétitifs – plus vous pouvez suivre avec précision les pas de vos ennemis, moins ils sont susceptibles de vous prendre la tête et de faire chuter votre rapport K/D.

Son petit frère, le ATH-GL3 légèrement plus lourd de 230 g, est un casque fermé, mieux adapté aux joueurs qui préfèrent ne pas entendre des cris d’extraterrestres s’échapper dans la pièce via leur casque (ou vice versa). Malgré leur nature fermée, leurs haut-parleurs de 45 mm promettent toujours un son haute résolution pour capter des détails subtils dans les jeux, la musique et les films.

Les deux modèles partagent un design noir tout aussi intelligent avec des accents bleus, ainsi qu’un micro à flèche directionnelle amovible pour un son clair et des commandes de sourdine et de volume intégrées. La boîte contient également des câbles à utiliser avec les PC et les consoles, y compris la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les coussinets et le coussinet se détachent également facilement, pour un remplacement pratique.

ATH-GDL3 et ATH-GL3 sont sortis le 28 février pour 139 € et 119 € respectivement.