Les montres Michel Herbelin à l’honneur à l’Elysée

L’Atelier d’Horlogerie Française Michel Herbelin, entreprise familiale et indépendante née en 1947, est la seule marque horlogère parmi les 101 entreprises sélectionnées, à participer à la Grande Exposition du « Fabriqué en France » qui se déroulera au Palais de l’Elysée les 18 et 19 janvier 2020. Ouverte au grand public et organisée à l’initiative du président de la République, elle vise à montrer la diversité, la qualité et le dynamisme des produits réalisés en France.

Sur 1750 candidatures, le comité de sélection national, présidé par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, et composé de dix personnalités reconnues pour leur engagement en faveur du « fabriqué en France », a retenu 101 produits d’entreprises françaises considérés comme caractéristiques des territoires de la métropole et d’Outre-Mer. Chaque département de France est donc mis en valeur grâce à un produit phare et représentatif des marques sélectionnées.

Implantée à Charquemont, à la frontière franco-suisse, au cœur de la région de fabrication de la Haute Horlogerie, la marque Michel Herbelin met en lumière le savoir-faire horloger du Haut-Doubs (25). Elle exposera son modèle iconique lancé en 2007 : l’Antarès à bracelet interchangeable. Munie d’un système breveté permettant de changer par soi-même le bracelet en un clic, cette montre allie élégance et modernité avec style. Associée à un bracelet bleu, blanc ou rouge, elle reflète l’esprit de la maison et les valeurs du Made in France.

Antarès à bracelet interchangeable vendue dans un coffret avec un bracelet supplémentaire 550 €