Les meilleures montres éco-respectueuses de 2022 

Vous n’avez pas besoin d’une montre renouvelable pour vous dire que l’horloge climatique tourne. Mais les meilleures montres écologiques compteront au moins les secondes de manière plus durable.

Du plastique océanique à l’acier recyclé, chaque montre présentée ici est fabriquée à partir de matériaux renouvelables. Et les sources sont bien plus diverses que votre bouteilles d’eau : notre tour d’horizon comprend des montres qui réutilisent des armes à feu illégales, des métaux maritimes et même des feuilles de parcs londoniens.

Ainsi, même si une montre ne résoudra pas les problèmes de la planète, équipez votre poignet avec l’une d’entre elles, et vous contribuerez au moins à ralentir le compte à rebours mondial.



Timex Waterbury Ocean Spotted Blue Plastic TW2V374

Le temps est peut-être de l’argent, mais Timex prouve que les montres décentes ne doivent pas coûter les yeux de la tête. Abordable selon les normes horlogères, celle-ci est également conçue pour sauver les mers de la pollution plastique. Fabriqué avec un matériau #tide ocean, son bracelet, son cadran et son boîtier léger utilisent tous des déchets recyclés qui, autrement, se seraient retrouvés dans les vagues. Les marqueurs lumineux vous aident également à chronométrer les minutes qui passent.

See2Sea Seal 06

Une montre en plastique océanique est une chose, mais il faut du temps pour créer un changement radical. Avec un bracelet en PET recyclé et un boîtier en plastique marin, les références durables du Seal 06 sont étanches. Mais Sea2See le paie également : chaque vente de montres finance 10 jours de scolarité pour un enfant sauvé de l’esclavage de la pêche au Ghana. Ce qui, comme le cadran vibrant, devrait avoir un impact durable.

MVMT Minimal Sport Ocean Plastic

MVMT n’a pas besoin de voyelles pour exprimer son affection pour l’océan. D’une trotteuse ondulée à des accents de cadran inspirés de la bioluminescence, tout dans cette montre est un hommage à la mer. Cela inclut l’utilisation de plastique récupéré pour le boîtier, le bracelet et la boucle. Disponible dans les teintes Atlantique et Pacifique, il arbore également un panneau solaire sous le cadran pour un ravitaillement en carburant renouvelable.

Fossil FS5893 Mens FB-01

Les vrais éco-guerriers peuvent lire l’heure en utilisant uniquement le soleil. Vous travaillez toujours sur votre chronométrage solaire ? Essayez cette montre Fossil pour la taille. À parts égales trapu et funky, sa batterie est renouvelée par l’exposition au soleil. Et si vous craignez que le porter ne vous éloigne de vos collègues militants, parlez-leur simplement du matériau océanique #tide : utilisé pour le boîtier et le bracelet, il est entièrement produit à partir de déchets plastiques liés à l’océan.

Mondaine Essence

Le temps n’attend aucun horloger, c’est pourquoi Mondaine a fait une apparition ponctuelle à la soirée de l’innovation. Sa collection Essence utilise un mélange novateur de matériaux recyclés et renouvelables. Prenez cette pièce verte de parc épurée : son boîtier utilise du nylon dérivé de plantes à huile de ricin, tandis que le bracelet en plastique recyclé est confortable avec une doublure en liège.

La pièce paisible : Triwa Humanium 39

Vous ne trouverez pas Humanium uniquement dans un tableau périodique. C’est un matériau conçu pour provoquer une réaction. Attachée à un bracelet en PET recyclé, la carrure entièrement métallique du 39 est fabriquée à partir d’armes fondues. Pourquoi? Pour lutter contre les dommages causés par les armes à feu illégales dans le monde. Pour chaque montre vendue, 15% sont utilisés pour aider à réhabiliter les victimes de la violence armée et pour financer la destruction d’autres armes.

Swatch Big Bold Bioceramic

Pendant que vous perdez du temps sur TikTok, Swatch essaie de faire moins de déchets avec ses tic-tac. En mélangeant la céramique avec une alternative plastique à base de plantes, il a créé la biocéramique : un matériau qui ressemble au silicone mais qui bénéficie d’une robustesse supplémentaire. Le Big Bold utilise les matériaux pour son boîtier surdimensionné, ainsi qu’un bracelet biosourcé. Et avec une découpe dévoilant ses rouages, le combo est incontournable.

Inoxydable : ID Genève Circulaire ’S’

Petite nouvelle de seconde main : fondu dans un four solaire, l’acier recyclé de cette montre haut de gamme a un impact carbone 165 fois moindre que son équivalent classique. Et le reste de l’histoire est tout aussi durable. Modulable pour une fixation facile, elle est équipée d’un mouvement automatique remis à neuf à l’intérieur. De plus, la sangle compostable est fabriquée avec des déchets verts provenant des parcs de Londres.

Cadran distinctif : Oris Aquis Date Upcycle

Si le visage est le miroir de l’esprit, alors le profil à motifs de ce bijou suisse devrait vous donner un indice sur ses idées écologiques. Disponible en deux tailles, le design du cadran est déterminé par le procédé utilisé pour recycler le plastique. Il n’y aura pas deux versions identiques, faisant de chacune une pièce unique de bracelet renouvelé.

Maritime : Alpina Seastrong Diver 300

Le retrait d’un navire de la mer n’empêchera pas la montée des eaux, mais la réutilisation de l’acier des navires à la retraite réduira au moins les émissions de carbone. La coque de ce chronomètre est fabriquée à partir de Puresteel de Thyssen Krupp, qui est 100% recyclé et provient principalement de l’industrie maritime. Il est également à l’épreuve de la plongée, si vous avez besoin de garder le temps tout en travaillant sous la ligne de flottaison.